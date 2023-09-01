Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $32 млрд
Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $32 млрд с начала 2023 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров».
Утверждается, что больше всех за это время заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов – $7,25 млрд, его состояние увеличилось до $22,6 млрд, на втором месте – председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого увеличилось на $4,36 млрд.
Ранее генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз стала самой богатой женщиной России. Как сообщает Forbes, её капитал оценивается в семь млрд долларов. Согласно рейтингу издания, второе место с результатом 2,8 млрд долларов заняла Татьяна Литвиненко, получившая от своего супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро». На третьей строчке расположилась дочь партнёра Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара, владеющая долей в холдинге USM - её состояние оценивается в 2,5 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru