Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $32 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $32 млрд с начала 2023 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров».

Утверждается, что больше всех за это время заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов – $7,25 млрд, его состояние увеличилось до $22,6 млрд, на втором месте – председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого увеличилось на $4,36 млрд.

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Ранее генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз стала самой богатой женщиной России. Как сообщает Forbes, её капитал оценивается в семь млрд долларов. Согласно рейтингу издания, второе место с результатом 2,8 млрд долларов заняла Татьяна Литвиненко, получившая от своего супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро». На третьей строчке расположилась дочь партнёра Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара, владеющая долей в холдинге USM - её состояние оценивается в 2,5 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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