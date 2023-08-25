Даниил Медведев вошел в ТОП-5 самых богатых теннисистов мира
Россиянин Даниил Медведев занял четвёртое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года, который составил журнал Forbes.
По данным издания, российский спортсмен, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, в период с сентября 2022 года по август 2023 года заработал 20,1 млн долларов, в том числе 7,1 млн долларов призовых.
Самый большой доход - у 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Сербский теннисист заработал 38,4 млн долларов. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас по доходам оказался вторым - 31,4 млн долларов.
Пятую строчку по заработку занял экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, чей банковский счёт пополнился на 15,5 млн долларов. Третье место заняла единственная женщина в ТОП-5, первая ракетка мира Ига Свёнтек, чей доход за год составил 22,4 млн долларов.
Ранее Карлос Алькарас выиграл у Новака Джоковича в финале Уимблдонского турнира-2023 со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru