Даниил Медведев вошел в ТОП-5 самых богатых теннисистов мира

По данным издания, российский спортсмен, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, в период с сентября 2022 года по август 2023 года заработал 20,1 млн долларов, в том числе 7,1 млн долларов призовых.

Самый большой доход - у 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Сербский теннисист заработал 38,4 млн долларов. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас по доходам оказался вторым - 31,4 млн долларов.

Пятую строчку по заработку занял экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, чей банковский счёт пополнился на 15,5 млн долларов. Третье место заняла единственная женщина в ТОП-5, первая ракетка мира Ига Свёнтек, чей доход за год составил 22,4 млн долларов.

Ранее Карлос Алькарас выиграл у Новака Джоковича в финале Уимблдонского турнира-2023 со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

