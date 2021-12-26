Bloomberg раскрыл число сделанных прививок от COVID-19 в мире
Более 8,95 млрд прививок от COVID-19 уже сделано пациентам в 184 странах, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, на каждые 100 человек было введено 116 доз. Журналисты отмечают, что при этом страны и регионы, граждане которых имеют наиболее высокие доходы, вакцинируются более чем в 10 раз быстрее.
«Средние темпы вакцинации составляют сейчас 43,4 млн доз в день. Если они будут сохранены, то пройдет еще 5 месяцев прежде, чем 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины», — рассказывает агентство.
Bloomberg приводит статистику прививок в разных странах. Так, в Китае 85,2% жителей полностью вакцинированы от коронавируса, во Франции — 79,6%, ФРГ — 70,9%, Великобритании — 70,7%, в США - 61,7%. При этом в Демократической Республике Конго — 0,1%, Чаде — 0,5%, на Гаити — 0,6%, в Йемене — 1,2%. В России вакцинацию полностью завершили 44,4% населения, сделано 143,69 млн прививок.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны приложить усилия и обеспечить уровень вакцинации населения планеты до 40% до конца года.
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