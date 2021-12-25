ВОЗ:У Санта-Клауса есть иммунитет к COVID-19

Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусной инфекции и сможет доставить подарки детям несмотря на ограничения. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Санта-Клаус прилетел на Чукотку под контролем ПВО США

По словам специалиста, с рождественским волшебником «провели короткую беседу, у него все хорошо».

«Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям», — говорится в видеообращении Ван Керкхове в Twitter.

Ранее стало известно, что для посещения терема российского коллеги Санта Клауса Деда Мороза взрослым понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест.

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ФОТО: pixabay.com
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