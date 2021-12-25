ВОЗ:У Санта-Клауса есть иммунитет к COVID-19

По словам специалиста, с рождественским волшебником «провели короткую беседу, у него все хорошо».

«Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям», — говорится в видеообращении Ван Керкхове в Twitter.

Ранее стало известно, что для посещения терема российского коллеги Санта Клауса Деда Мороза взрослым понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест.

