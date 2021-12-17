Генсек ООН призвал обеспечить вакцинацию 40% населения мира до конца года
Странам мира следует приложить усилия и обеспечить уровень вакцинации населения планеты до 40% до конца года. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Все страны, особенно те, которые обладают потенциалом ответственности, должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы добиться большего прогресса», — приводит слова генсека «Интерфакс».
Гутерреш отметил, что на данный момент 98 государств не достигли целевого показателя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 40% вакцинированных жителей. Кроме того, в 40 странах привито менее 10% населения, пишет RT.
Генсек ООН подчеркнул важность прилагаемых усилий для достижения следующей цели ВОЗ — обеспечения уровня вакцинации населения в 70% к середине 2022 года.
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