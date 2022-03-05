Bloomberg приостанавливает работу в России

Американское агентство Bloomberg 5 марта объявило, что временно приостанавливает работу своих журналистов в России, сообщают «Известия».

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Как заявил главный редактор Джон Миклтуэйт, такое решение принято «с большим сожалением».

По его словам, «изменения в уголовном кодексе призваны превратить любого независимого репортера в преступника», что делает невозможным продолжение «какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны».

Ранее британская телерадиокорпорация BBC объявила, что временно прекращает работу в России из-за ужесточения законов в отношении СМИ. 4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Русской службы ВВС», а также признанных в России СМИ-иноагентами «Медузы» и «Радио Свобода».

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