Bloomberg приостанавливает работу в России

Как заявил главный редактор Джон Миклтуэйт, такое решение принято «с большим сожалением».

По его словам, «изменения в уголовном кодексе призваны превратить любого независимого репортера в преступника», что делает невозможным продолжение «какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны».

Ранее британская телерадиокорпорация BBC объявила, что временно прекращает работу в России из-за ужесточения законов в отношении СМИ. 4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Русской службы ВВС», а также признанных в России СМИ-иноагентами «Медузы» и «Радио Свобода».

