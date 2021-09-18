Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Семья Уолтонов, которым принадлежат более 10 тысяч магазинов Walmart по всему миру, возглавляет список богатейших фамилий по версии Bloomberg. Также в него вошла семья Марс, в ведении которой - производство кондитерских изделий и продуктов с длительным сроком хранения (M&Ms, Milky Way и Snickers).

Весь список издание опубликовало в пятницу, 17 сентября.

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Состояние компании Walton Enterprises, основанной Сэмом Уолтоном в 1950 году, оценивается в объеме 238,2 млрд долларов. За прошедший год компания продала акции на 6 млрд долларов.

Семья Марс заработала всего 141,9 млрд долларов (+39,2 млрд долларов за 2021 год). Она на втором месте рейтинга.

Семейство Кохов находится на третьей строчке богатейших фамилий с объемом средств 124,4 млрд долларов, уступив Марсам примерно 20 млрд долларов.

Эрме, в собственности которых модный дом Hermes, заработали 116 млрд долларов. В списке также королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд (100 млрд долларов), владельцы модного дома Chanel Вертхаймеры (61,8 млрд долларов), собственники информационного агентства Thomson Reuters Томсоны (61,1 млрд долларов), пишут «Известия».

Ранее, 30 августа, супруги Татьяна и Владимир Бакальчук были названы самой богатой семьей России по версии журнала Forbes. Им принадлежит онлайн-ретейлер Wildberries. Бокальчуки заработали более 13 млрд долларов.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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