Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Состояние компании Walton Enterprises, основанной Сэмом Уолтоном в 1950 году, оценивается в объеме 238,2 млрд долларов. За прошедший год компания продала акции на 6 млрд долларов.

Семья Марс заработала всего 141,9 млрд долларов (+39,2 млрд долларов за 2021 год). Она на втором месте рейтинга.

Семейство Кохов находится на третьей строчке богатейших фамилий с объемом средств 124,4 млрд долларов, уступив Марсам примерно 20 млрд долларов.

Эрме, в собственности которых модный дом Hermes, заработали 116 млрд долларов. В списке также королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд (100 млрд долларов), владельцы модного дома Chanel Вертхаймеры (61,8 млрд долларов), собственники информационного агентства Thomson Reuters Томсоны (61,1 млрд долларов), пишут «Известия».

Ранее, 30 августа, супруги Татьяна и Владимир Бакальчук были названы самой богатой семьей России по версии журнала Forbes. Им принадлежит онлайн-ретейлер Wildberries. Бокальчуки заработали более 13 млрд долларов.

