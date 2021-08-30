Forbes назвал самую богатую в России семью
Российский супруги Татьяна и Владислав Бакальчук - соучредители компании Wildberries, оказались на первом месте в списке самых успешных бизнес-семей в РФ по версии Forbes.
Издание оценило состояние супругов в $13,1 млрд, вместо $1 млрд годом ранее. На втором месте расположилась семья Гурьевых («Фосагро») с $6,9 млрд (+$1,8 млрд). Замыкает тройку семья Ротенбергов («Мостотрест»), состояние которых за год увеличилось на $500 млн, и составляет $5,95 млрд.
Напомним, ранее Татьяна Бакальчук по версии Forbes стала самой богатейшей женщиной в России.
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