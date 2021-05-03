Bloomberg назвал самого богатого россиянина

На втором месте рейтинга находится основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с капиталом 28,4 млрд. долларов.

Также в рейтинге есть единственная российская бизнес-леди - основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным издания, в 2021 году она заработала 443 млн долларов.

Напомним, в Лос-Анджелесе скончался 87-летний миллиардер, предприниматель и филантроп Илай Броуд. Состояние Броуда оценивается в 6,9 млрд. долларов.