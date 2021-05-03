Bloomberg назвал самого богатого россиянина
Самым богатым человеком России по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI) стал владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин.
Издание оценивает состояние Потанина 32 млрд. долларов. При том, что с начала года его финансовые потери составили 622 млн долларов, а заработать ему удалось 2 млрд. долларов, пишет Газета.ru.
На втором месте рейтинга находится основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с капиталом 28,4 млрд. долларов.
Также в рейтинге есть единственная российская бизнес-леди - основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным издания, в 2021 году она заработала 443 млн долларов.
Напомним, в Лос-Анджелесе скончался 87-летний миллиардер, предприниматель и филантроп Илай Броуд. Состояние Броуда оценивается в 6,9 млрд. долларов.
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