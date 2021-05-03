Bloomberg назвал самого богатого россиянина

Самым богатым человеком России по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI) стал владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

Издание оценивает состояние Потанина 32 млрд. долларов. При том, что с начала года его финансовые потери составили 622 млн долларов, а заработать ему удалось 2 млрд. долларов, пишет Газета.ru.

Forbes назвал имя самого богатого человека в России

На втором месте рейтинга находится основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с капиталом 28,4 млрд. долларов.

Также в рейтинге есть единственная российская бизнес-леди - основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По данным издания, в 2021 году она заработала 443 млн долларов.

Напомним, в Лос-Анджелесе скончался 87-летний миллиардер, предприниматель и филантроп Илай Броуд. Состояние Броуда оценивается в 6,9 млрд. долларов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияBloombergМиллиардерыРейтинг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры