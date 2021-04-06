Forbes назвал имя самого богатого человека в России
Совладелец и председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов стал самым богатым человеком в России, сообщает журнал Forbes.
По данным издания, бизнесмен, заработавший в прошлом году более 12 миллиардов долларов, впервые возглавил ежегодный российский список богачей с состоянием в 29,1 миллиарда долларов.
На второй строчке рейтинга расположился один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чьё состояние оценивается в 27 миллиардов долларов. Третье место у владельца НЛМК Владимира Лисина и его активов на 26,2 миллиарда долларов.
ТОП-5 замыкают президент «Лукойла» Вагит Алекперов и председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон - у каждого их них есть по 24,9 миллиарда долларов.
В Forbes отметили, что количество российских миллиардеров за последний год увеличилось до 123 человек - в прошлом году в этот рейтинг попали только 102 фамилии.
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