В США умер миллиардер Илай Броуд

Миллиардер Илай Броуд скончался от продолжительной болезни на 88-м году жизни, сообщает Reuters.

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Мер Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти выразил свои соболезнования от имени горожан. Политик назвал Боуда «самым влиятельным гражданином города своего поколения».

«Мы потеряли гиганта и самого верного друга Лос-Анджелеса», - отметил Гарсетти.

Илай Броуд, по версии Forbes, занимал 85-е место в списке богатейших граждан США. По оценкам издания, его состояние измеряется 6,9 миллиарда долларов.

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ФОТО: pixabay.com
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