В США умер миллиардер Илай Броуд
Миллиардер Илай Броуд скончался от продолжительной болезни на 88-м году жизни, сообщает Reuters.
Мер Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти выразил свои соболезнования от имени горожан. Политик назвал Боуда «самым влиятельным гражданином города своего поколения».
«Мы потеряли гиганта и самого верного друга Лос-Анджелеса», - отметил Гарсетти.
Илай Броуд, по версии Forbes, занимал 85-е место в списке богатейших граждан США. По оценкам издания, его состояние измеряется 6,9 миллиарда долларов.
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