Bloomberg: Богатейшие люди мира потеряли 444 миллиарда долларов из-за коронавируса
За последнюю неделю совокупное состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на 444 миллиарда долларов. Причина – в падении котировок акций на мировых рынках на фоне новостей о коронавирусе, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что наиболее ощутимые потери понесли трое богачей - основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Amazon Джефф Безос, а также глава LVMH Бернар Арно. Их состояния сократились в целом на 30 миллиардов долларов.
Состояние главы Tesla Илона Маска, по оценкам Bloomberg, уменьшилось на 9 миллиардов долларов.
Напомним, Маск занимает в рейтинге самых богатых людей планеты 25 место.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил НСН, что мир ждет экономический кризис. По его мнению, Россия сможет выйти достаточно легко из кризиса, если начнет тратить отложенные в Резервный фонд средства.
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