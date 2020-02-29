Bloomberg: Богатейшие люди мира потеряли 444 миллиарда долларов из-за коронавируса

За последнюю неделю совокупное состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на 444 миллиарда долларов. Причина – в падении котировок акций на мировых рынках на фоне новостей о коронавирусе, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что наиболее ощутимые потери понесли трое богачей - основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Amazon Джефф Безос, а также глава LVMH Бернар Арно. Их состояния сократились в целом на 30 миллиардов долларов.