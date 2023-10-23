«Блокировки и пиратство»: Путин вступился за российских геймеров на фоне санкций
Крупнейшие игровые корпорации ушли из России, хлопнув дверью, а российские геймеры перешли на "серые" схемы поставок, что увеличило расходы на игры в два раза.
Антироссийские санкции, пожалуй, затронули все сферы и отрасли, но неожиданно сказались на жизни геймеров.
Так, спрос на официально ввезенные в Россию видеоигры упал в четыре раза за первые шесть месяцев этого года, пишет РБК со ссылкой на данные Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр.
Отмечается, что цена таких игр скакнула на 75%. Для сравнения: в прошлом году подорожание составляло 10%, а в 2021 году - 7%.
Эксперты связывают такой рост стоимости с развитием серого рынка и с колебанием курса валют.
Крупнейшие игровые корпорации ушли из России, хлопнув дверью, а российские геймеры перешли на "серые" схемы поставок, что увеличило расходы на игры в два раза, заявил в эфире НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
«Российский рынок видеоигр откатился на уровень 25-летней давности. Если мы хотим купить видеоигры через какой-нибудь официальный электронный магазин или же приобрести их на физическом носителе, то нам этого просто не дадут сделать, потому что крупнейшие игроки рынка по типу компаний Microsoft, SONY или Nintendo просто ушли с российского рынка, а некоторые еще и хлопнули дверью. И что же мы делаем? Мы откатываемся обратно в пиратство. Если мы сейчас хотим какой-нибудь легальный продукт, он стоит очень дорого. Это связано и с курсом валют, но по большей части с тем, что сейчас мы не можем пойти в официальный магазин и приобрести себе игру. Мы пользуемся услугами перекупщиков, завозя турецкие, казахские, китайские версии всех тех продуктов, которые еще два года назад покупали легально и свободно», - сказал собеседник НСН.
При этом, по его словам, стоимость хобби для любителей игр увеличилась в два раза, несмотря на работающие "серые" схемы поставок.
«У крупных корпораций не получилось наказать российский рынок, потому что мы продолжаем любить видеоигры и играть в них. То, что стоимость нашего хобби увеличилась примерно в два раза – примета времени. Серый импорт развит в секторе видеоигр для консолей, так как в этом сегменте очень сложно действовать пиратам. Если сейчас вы хотите купить себе игру, вы прикидываетесь турком или казахом, делаете себе аккаунт, покупаете игры через какую-нибудь иностранную карточку или же через перекупщиков, которые очень сильно сейчас развили свою деятельность. Если же вы хотите поиграть в игру для компьютера, то есть множество сайтов, которые дают возможность достучаться до пиратской версии любой игры», - заключил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин перенести все игровые серверы в России в зону «ru». Кроме того, глава государства выступил за создание российских альтернатив зарубежным многопользовательским играм. Идею поддержал депутат Госдумы Антон Горелкин, который и вовсе допустил блокировку популярной игры World of Tanks, которая теперь передает деньги пользователей на нужны Украины.
Также Путин дал поручение правительству и «Российскому экспортному центру» обеспечить продвижение российских видеоигр на иностранных рынках, в частности в странах БРИКС.
В случае запрета иностранных видеоигр, россияне все равно будут в них играть, используя обходные пути, заявил в эфире НСН гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
«Мы сейчас заходим на запрещенные ресурсы, используя VPN-сервисы. В принципе, можно так же играть через VPN, вопрос только в скоростных характеристиках. Я не думаю, что люди, которые привыкли играть в FIFA на Playstation, сядут и скажут: «Ну ладно, давай я буду играть в матрешку». Люди привыкли, людям интересно. Надо, конечно, развивать и собственные сервисы. Если бы у нас были сервисы, занимающие лидирующее положение в мире, тогда мы бы сказали: «Ну сейчас мы вам, ребята, покажем! Вы будете страдать». А сейчас происходит несколько иначе: если запретят, страдать будут россияне. Российские сервисы и так находятся в зоне «ru», импортные сервисы в зону «ru» не придут по многим причинам. Вы сделайте российские игры, которые будут популярны, тогда и западные не нужны будут», - сказал собеседник НСН.
По его словам, россияне будут слушать то, что им нравится и будут играть в то, что им нравится, несмотря на запреты.
При этом крупные корпорации, которые ушли из России, продолжают выпускать игры с русской озвучкой.
Так, релиз игры «Человек-паук 2» (Marvel's Spider-Man 2) на PlayStation 5 состоялся 20 октября. Экшн доступен с полной русской локализацией.
Главными героями игры являются сразу два «паука»: Питер Паркер и Майлз Моралес. Дуэт супергероев будет противостоять преступности Нью-Йорка.
В списке злодеев, с которыми предстоит сразиться Паркеру и Моралесу, значатся Крейвен-охотник, Ящер, Песочный человек, Мистерио и Веном. Стоит также отметить расширенную карту города, а также возможность летать при помощи паутинных крыльев.
Эксперты отмечают, что новинки россияне оплачивают иностранными картами с условных «турецких» аккаунтов.
Также стоит отметить, что в России за последние 10 лет существенно выросла стоимость видеоигр на физических носителях. Как пишет РБК, сейчас средняя цена одной игры на диске составляет 6,4 тысячи рублей. В отрасли объясняют, что рост цен обусловлен в том числе ослаблением рубля, логистическими проблемами и инфляционными процессами. При этом все большую популярность набирает цифровая дистрибуция игр.
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