«Блокировки и пиратство»: Путин вступился за российских геймеров на фоне санкций

При этом, по его словам, стоимость хобби для любителей игр увеличилась в два раза, несмотря на работающие "серые" схемы поставок.

«У крупных корпораций не получилось наказать российский рынок, потому что мы продолжаем любить видеоигры и играть в них. То, что стоимость нашего хобби увеличилась примерно в два раза – примета времени. Серый импорт развит в секторе видеоигр для консолей, так как в этом сегменте очень сложно действовать пиратам. Если сейчас вы хотите купить себе игру, вы прикидываетесь турком или казахом, делаете себе аккаунт, покупаете игры через какую-нибудь иностранную карточку или же через перекупщиков, которые очень сильно сейчас развили свою деятельность. Если же вы хотите поиграть в игру для компьютера, то есть множество сайтов, которые дают возможность достучаться до пиратской версии любой игры», - заключил эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин перенести все игровые серверы в России в зону «ru». Кроме того, глава государства выступил за создание российских альтернатив зарубежным многопользовательским играм. Идею поддержал депутат Госдумы Антон Горелкин, который и вовсе допустил блокировку популярной игры World of Tanks, которая теперь передает деньги пользователей на нужны Украины.

Также Путин дал поручение правительству и «Российскому экспортному центру» обеспечить продвижение российских видеоигр на иностранных рынках, в частности в странах БРИКС.

В случае запрета иностранных видеоигр, россияне все равно будут в них играть, используя обходные пути, заявил в эфире НСН гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Мы сейчас заходим на запрещенные ресурсы, используя VPN-сервисы. В принципе, можно так же играть через VPN, вопрос только в скоростных характеристиках. Я не думаю, что люди, которые привыкли играть в FIFA на Playstation, сядут и скажут: «Ну ладно, давай я буду играть в матрешку». Люди привыкли, людям интересно. Надо, конечно, развивать и собственные сервисы. Если бы у нас были сервисы, занимающие лидирующее положение в мире, тогда мы бы сказали: «Ну сейчас мы вам, ребята, покажем! Вы будете страдать». А сейчас происходит несколько иначе: если запретят, страдать будут россияне. Российские сервисы и так находятся в зоне «ru», импортные сервисы в зону «ru» не придут по многим причинам. Вы сделайте российские игры, которые будут популярны, тогда и западные не нужны будут», - сказал собеседник НСН.

По его словам, россияне будут слушать то, что им нравится и будут играть в то, что им нравится, несмотря на запреты.

При этом крупные корпорации, которые ушли из России, продолжают выпускать игры с русской озвучкой.

Так, релиз игры «Человек-паук 2» (Marvel's Spider-Man 2) на PlayStation 5 состоялся 20 октября. Экшн доступен с полной русской локализацией.