«Блохи вместо рыб!»: Вассерман призвал ужесточить ЕГЭ
Анатолий Вассерман в эфире НСН раскритиковал упрощение ЕГЭ, рассказал анекдот о билетах и указал на необходимость отказа от системы «зазубривания» знаний.
Облегченный ЕГЭ вредит образованию, поэтому его надо не отменять, а вернуть прежнее количество экзаменов, заявил в интервью НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.
Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее сообщил, что в Госдуму внесен законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного из школ и вступительного в вузы.
«ЕГЭ достаточно точно соответствует программам образования. Более того, нынешний вариант ЕГЭ значительно облегчен по сравнению с существовавший до него системой, поскольку число предметов, по котором сдают экзамены, резко сокращено. Именно это, по сути, привело к тому, что ЕГЭ мешает в равной мере осваивать весь учебный курс. Будь моя воля, я бы восстановил прежнее число экзаменов», - сказал Вассерман.
По его мнению, нынешний формат ЕГЭ лучше, чем «билетный».
«Сам формат ЕГЭ, на мой взгляд, сейчас лучше предшествовавшей ему билетной системы, поскольку с билетами очень много зависело от случайности. Многие учили далеко не все темы в надежде на то, что на экзамене попадется билет, о котором они что-то знают, или удастся к этому билету что-то свести. На этот счет есть анекдот: Студент перед экзаменом по биологии выучил только тему "Блохи", а ему попался билет с темой "Рыбы", и он бодро начинает отвечать, что у рыб нет шерсти, но, если бы шерсть была, в ней бы водились блохи, а дальше – по выученному. Нынешний ЕГЭ таких случайностей не допускает», - пояснил интеллектуал.
По его мнению, надо не отказываться от ЕГЭ, а менять саму систему обучения детей зазубриванию, а не пониманию причинно-следственных связей.
«Нарекания на формат ЕГЭ связаны с двумя вопросами. Первое, это то, что экзамен "единый", одновременно и выпускной, и вступительный. Это приводит к тому, что напряжение, распределенное между двумя экзаменами, концентрируется в одном. Второе: то, что сама система образования в странах, почему-то именуемых развитыми, вот уже полвека вывернута наизнанку в сторону зазубривания самих фактов без понимания их взаимосвязи. Это ухудшает образование, что и выявляется экзаменом, то есть мы пеняем на зеркало, когда рожа крива. Тут замена экзамена ничего не изменит, нужно менять саму методику образования. Я как член комитета Госдумы по просвещению работаю над этой задачей, над возвращением от зазубривания фактов к пониманию закономерностей», - заключил собеседник НСН.
По мнению депутата Ярослава Нилова, сейчас самое время отменить ЕГЭ. В этой связи он указал на ошибки с подсчетом баллов, путаницу в механизме сдачи госэкзамена, срывы выпускников и даже случаи суицидов из-за итогов экзамена, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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