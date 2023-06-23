«Блохи вместо рыб!»: Вассерман призвал ужесточить ЕГЭ

Облегченный ЕГЭ вредит образованию, поэтому его надо не отменять, а вернуть прежнее количество экзаменов, заявил в интервью НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее сообщил, что в Госдуму внесен законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного из школ и вступительного в вузы.