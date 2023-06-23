Депутат Нилов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Радиоточкой НСН» предложил перевести ЕГЭ в добровольный режим. Онпредложил сдавать ЕГЭ только для поступления в престижные вузы.

Он также рассказал, что выпускники в новых регионах выбирали между сдачей ЕГЭ и классическим экзаменом, многие из них выбрали именно классический экзамен.

Эксперты отмечают, что отказаться от ЕГЭ - это значит перестроит всю систему, к которой привыкли и ученики, и учителя.

Министерство просвещения 19 июня огласило предварительные результаты ЕГЭ в России в 2023 году. Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году выпускники школ хуже всего справились с заданиями по физике. Средний балл на ЕГЭ вырос по некоторым дисциплинам, увеличилось и число ребят, которые вышли в диапазон высоких баллов.



