Депутат Нилов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ
В Госдуму внесли законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы, сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Авторы инициативы утверждают, что формат ЕГЭ неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний школьников. Такой формат депутаты предлагают заменить государственными экзаменами по программам общего образования для поступления в вузы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с «Радиоточкой НСН» предложил перевести ЕГЭ в добровольный режим. Онпредложил сдавать ЕГЭ только для поступления в престижные вузы.
Он также рассказал, что выпускники в новых регионах выбирали между сдачей ЕГЭ и классическим экзаменом, многие из них выбрали именно классический экзамен.
Эксперты отмечают, что отказаться от ЕГЭ - это значит перестроит всю систему, к которой привыкли и ученики, и учителя.
Министерство просвещения 19 июня огласило предварительные результаты ЕГЭ в России в 2023 году. Во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году выпускники школ хуже всего справились с заданиями по физике. Средний балл на ЕГЭ вырос по некоторым дисциплинам, увеличилось и число ребят, которые вышли в диапазон высоких баллов.
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