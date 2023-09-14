Блогеру КраСаве грозит до 5 лет лишения свободы

В случае если эти подозрения будут подтверждены Савину грозит до пяти лет лишения свободы.

В беседе с Собчак он вновь высказался против действий руководства страны и специальной военной операции.

Ранее блогера КраСаву оштрафовали за фейки о российской армии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

