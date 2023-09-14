Блогеру КраСаве грозит до 5 лет лишения свободы
14 сентября 202314:13
Правоохранительные органы организовали проверку в отношении Евгения Савина (блогера КраСавы) после его интервью Ксении Собчак. Бывший футболист подозревается в повторной дискредитации российской армии, передает ТАСС.
В случае если эти подозрения будут подтверждены Савину грозит до пяти лет лишения свободы.
В беседе с Собчак он вновь высказался против действий руководства страны и специальной военной операции.
Ранее блогера КраСаву оштрафовали за фейки о российской армии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Карпин заявил о возможном уходе из «Ростова» и сборной России
- Песков: Москва обеспокоена не спадающей напряженностью между Баку и Ереваном
- Польские фермеры возмутились наплывом дешевой малины с Украины
- Цена бензина Аи-92 на бирже РФ ускорила рост, обновив рекорд
- Песков заявил об уважении к бизнесменам, отстаивающим права в суде
- Поздняков: российские спортсмены не выступят на Азиатских играх
- Российские олимпийцы получат компенсации в случае пропуска турниров
- Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и карабин
- Морская авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
- Блогеру КраСаве грозит до 5 лет лишения свободы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru