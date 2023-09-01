СМИ: Администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации армии

Администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на следователей.

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По данным агентства, сейчас он активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Против Куршина возбуждено дело о дискредитации российской армии, уточнили источники в силовых структурах. Причиной стали посты в Telegram-канале.

Также отмечается, что в доме подозреваемого накануне проходили обыски.

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