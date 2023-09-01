СМИ: Администратор Moscow Calling признал вину в дискредитации армии
1 сентября 202311:29
Администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на следователей.
По данным агентства, сейчас он активно сотрудничает с правоохранительными органами.
Против Куршина возбуждено дело о дискредитации российской армии, уточнили источники в силовых структурах. Причиной стали посты в Telegram-канале.
Также отмечается, что в доме подозреваемого накануне проходили обыски.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru