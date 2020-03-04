Блогерша-вдова Диденко объяснила свою активность в соцсетях

Российская блогерша Катерина Диденко, чья вечеринка завершилась трех человек, в том числе ее мужа, объяснила, почему продолжает активно рассказывать о своей жизни в соцсетях после трагедии. Она сообщила, что это помогает ей справиться с горем.

Диденко также обращалась к подписчикам. Она назвала трагедию стечением обстоятельств, попросила «прекратить писать ей гадости» и выразила соболезнования родным и близким погибших.