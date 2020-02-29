Блогер Диденко прокомментировала смерти на своей вечеринке в бассейне
Блогер Екатерина Диденко написала комментарий в Instagram Stories по поводу смерти троих человек во время празднования ее дня рождения банном комплексе в Москве.
«Вчера я думала, что это неправда. Я думала, что это сон», — сообщила блогер.
По словам Диденко, никаких подробностей рассказать об инциденте она не может. Так как подписала соглашение о неразглашении информации.
Напомним, трагическое происшествие случилось на дне рождении одной из интернет-блогеров Екатерины Диденко. Девушка на свое 29-летие собрала друзей в банном комплексе. Причиной гибели трех человек стало отравление жидким азотом, образовавшимся в результате попадания искусственного льда в бассейн.
СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».
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