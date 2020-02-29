Блогер Диденко прокомментировала смерти на своей вечеринке в бассейне

Блогер Екатерина Диденко написала комментарий в Instagram Stories по поводу смерти троих человек во время празднования ее дня рождения банном комплексе в Москве.

«Вчера я думала, что это неправда. Я думала, что это сон», — сообщила блогер.

По словам Диденко, никаких подробностей рассказать об инциденте она не может. Так как подписала соглашение о неразглашении информации.

Напомним, трагическое происшествие случилось на дне рождении одной из интернет-блогеров Екатерины Диденко. Девушка на свое 29-летие собрала друзей в банном комплексе. Причиной гибели трех человек стало отравление жидким азотом, образовавшимся в результате попадания искусственного льда в бассейн.

СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

