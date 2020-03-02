Организаторов вечеринки с сухим льдом предупреждали об опасности

Валентин Диденко, муж блогера Екатерины Диденко, погибший во время вечеринки в бассейне с сухим льдом, знал об его опасности. Запись разговора между ним и представителем фирмы, которая продавала ему диоксид углерода, опубликовал портал KP.Ru.

В нем оператор предупреждает Диденко, что температура сухого льда составляет 77 градусов, и он может вызывать ожоги. Валентин отвечает, что знает об этом. Представитель продавца предупреждает, что если у кого-то будут ожоги, то компания не несет за это ответственность.

Анонимный представитель компании также рассказал, что у организаторов вечеринки была инструкция по применению сухого льда, которую они, судя по всему, не дочитали. По его мнению, если бы люди не стали прыгать в бассейн, когда в него бросили сухой лед, то ничего страшного бы не произошло.

Те, кто в этот момент оказались с бассейне, задохнулись от недостатка кислорода, они дышали углекислым газом, который выделял сухой лед, превратившись в газообразное состояние.

Трагедия на вечеринке в московской бане произошла в субботу, 28 февраля. Валентин Диденко высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, сообщает Ura.ru. Три человека, прыгнувших после этого в воду, погибли. Среди них и Валентин Диденко. После трагедии число подписчиков у его супруги в Instagram сильно выросло.



