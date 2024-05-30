Блогерша Лерчек подписала брачный договор с мужем на фоне развода
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) подписала брачный договор с мужем Артемом, чтобы урегулировать спор о разделе имущества, а также места жительства детей. Об этом в соцсетях сообщила адвокат Екатерина Гордон.
«Это довольно редкий случай предоставлять интересы обоих супругов. Но, когда люди достойные и задачи друг друга обманывать нет — все возможно!» — написала она.
Гордон добавила, что заседание по делу Чекалиных запланировано на 11 июня. При этом супругам удалось урегулировать все вопросы до суда.
Ранее сообщалось, что Эльвира Феопентова, мать блогера Валериеи Чекалиной (Лерчек), стала совладелицей компании ООО «Смарт Байтс». Новый бизнес Феопентовой будет связан с оптовой торговлей, переработкой и консервированием продуктов (мясо, рыба, картофель). Также компания будет производить сухари, следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), напоминает «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru