Блогерша Лерчек подписала брачный договор с мужем на фоне развода

«Это довольно редкий случай предоставлять интересы обоих супругов. Но, когда люди достойные и задачи друг друга обманывать нет — все возможно!» — написала она.

Гордон добавила, что заседание по делу Чекалиных запланировано на 11 июня. При этом супругам удалось урегулировать все вопросы до суда.

Ранее сообщалось, что Эльвира Феопентова, мать блогера Валериеи Чекалиной (Лерчек), стала совладелицей компании ООО «Смарт Байтс». Новый бизнес Феопентовой будет связан с оптовой торговлей, переработкой и консервированием продуктов (мясо, рыба, картофель). Также компания будет производить сухари, следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), напоминает «Радиоточке НСН».

