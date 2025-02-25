Росфинмониторинг внес поэтессу Полозкову в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него поэтессу Веру Полозкову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
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