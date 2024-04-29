Блогер Портнягин обжаловал решение суда о домашнем аресте

Известный бизнес-коуч Дмитрий Портнягин, находящийся под домашним арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 124 млн рублей, оспорил эту меру пресечения. Как сообщают «Известия», защита блогера подала апелляционную жалобу с требованием смягчить наказание.

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Адвокаты Портнягина намерены добиться для него замены домашнего ареста на более мягкий запрет определенных действий. Дата рассмотрения их жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. Сам ходатайство об обжаловании решения суда защита подала 25 апреля.

Ранее 15 апреля Тверской суд Москвы постановил поместить коуча под домашний арест до 10 июня. Его супруга Екатерина проходит по делу как подозреваемая. По данным следствия, в 2018-2020 годах супруги Портнягины уклонились от уплаты НДФЛ на сумму свыше 124 млн рублей, а также легализовали более 91 млн рублей преступных доходов. Сам Дмитрий Портнягин был задержан по делу о неуплате налогов 12 апреля в Ростове-на-Дону, , передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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