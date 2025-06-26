Председатель Курской облдумы ушел в отставку

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев подал в отставку. Об этом говорится в сообщении регионального парламента.

«Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий председателя Курской областной Думы VII созыва по собственному желанию», - указали в облдуме.

Чиновник подписал распоряжение о рассмотрении своего обращения на внеочередном заседании парламента.

Юрий Амерев возглавлял Курскую облдуму с октября 2021 года.

Ранее стало известно, что свою должность покинет мэр Анапы Василий Швец, напоминает RT. Чиновник перейдет на новое место работы.

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ФОТО: РИА Новость
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