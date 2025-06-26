Председатель Курской облдумы ушел в отставку

Эрдоган сообщил, что Трамп готов приехать на переговоры по Украине, если к ним присоединится Путин В Брянске три человека ранены при атаке беспилотника Верховный лидер Ирана заявил о победе Тегерана над Израилем Red Wings со 2 июля возобновит рейсы в Тель-Авив Кинокритик назвал режиссера нового фильма о Бонде Дени Вильнёва отличным выбором