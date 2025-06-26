Над Брянской областью уничтожили шесть украинских БПЛА

Шесть украинских беспилотников самолетного типа ликвидировали в Брянской области, передает Минобороны.

Над территорией России сбили 50 украинских беспилотников

«С 09.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов... над территорией Брянской области», - указали в ведомстве.

Минувшей ночью над территорией России нейтрализовали 50 беспилотников ВСУ. В частности, в Брянской области сбили шесть дронов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиБрянская Область

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