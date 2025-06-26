Жительницу Новороссийска задержали за передачу Украине данных о ЧФ и ПВО

Жительницу Новороссийска задержали за передачу украинскому куратору информации о кораблях Черноморского флота России и ПВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Женщина установила контакт с подконтрольной спецслужбам Киева проукраинской террористической организацией.

«В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО», - указали в ФСБ.

Благодаря принятым правоохранителям мерам не было допущено поражения военной техники и личного состава армии России. ФСБ расследует дело о госизмене, подозреваемая арестована.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали пособницу спецслужб Украины, которая готовила теракт против военных РФ, напоминает RT.

