Жительницу Новороссийска задержали за передачу Украине данных о ЧФ и ПВО
Жительницу Новороссийска задержали за передачу украинскому куратору информации о кораблях Черноморского флота России и ПВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, подозреваемая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Женщина установила контакт с подконтрольной спецслужбам Киева проукраинской террористической организацией.
«В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО», - указали в ФСБ.
Благодаря принятым правоохранителям мерам не было допущено поражения военной техники и личного состава армии России. ФСБ расследует дело о госизмене, подозреваемая арестована.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали пособницу спецслужб Украины, которая готовила теракт против военных РФ, напоминает RT.
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