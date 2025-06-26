ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

Так, силы группировки войск «Центр» взяли под контроль село Новосергеевка.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки... “Восток” освобожден населенный пункт Шевченко», - добавили в военном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над поселком Ялта в ДНР, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороныВооруженные Силы РФ

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