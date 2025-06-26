ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
26 июня 202512:16
Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Так, силы группировки войск «Центр» взяли под контроль село Новосергеевка.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки... “Восток” освобожден населенный пункт Шевченко», - добавили в военном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над поселком Ялта в ДНР, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru