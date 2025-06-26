Россельхознадзор запретил ввоз семян из Нидерландов с 30 июня
Россельхознадзор запретил ввозить семенной и посадочный материал нидерландского происхождения, ограничения будут действовать с 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что запрет введен «в целях сохранения фитосанитарного благополучия и поддержания имиджа России как надежного экспортера» и предотвращения распространения в стране карантинных объектов. Россельхознадзор напомнил, что с ноября 2023 года запрещены прямые поставки семян и посадочного материала из Нидерландов в РФ.
«Систематические случаи выявления карантинных объектов в нидерландской растительной продукции подтверждают отсутствие мер, принимаемых компетентным ведомством... по обеспечению фитосанитарной безопасности при экспорте», - подчеркнула федеральная служба.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что в клубнике из Египта обнаружили превышение допустимых значений содержания плесени в 14 раз, содержания дрожжей - в два раза, напоминает RT.
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