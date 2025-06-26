В Назрани произошел взрыв у частного образовательного учреждения

Взрыв прогремел у частного образовательного учреждения в Назрани, обошлось без жертв. Об этом сообщили в МВД Ингушетии.

«Сегодня около трех часов ночи... произошел взрыв неустановленного предмета рядом со зданием одного из частных образовательных учреждений», - указали в ведомстве.

Из-за ЧП незначительные повреждения получил фасад строения. Никто не пострадал.

Ранее взрыв произошел в жилом доме на Учинской улице в Москве в ходе ремонтных работ. Погиб один человек, четверо пострадали, напоминает РЕН ТВ.

