В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля

Авария с участием четырех автомобилей произошла в центре Москвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.

«На улице 1-я Тверская-Ямская в районе дома №29 произошло столкновение 4 транспортных средств», - указали в ведомстве.

По предварительным данным, авто получили механические повреждения, при этом обошлось без пострадавших.

Ранее на Каширском шоссе в Москве столкнулись восемь автомобилей. В результате пострадали два человека, пишет 360.ru.

