В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля
26 июня 202511:09
Авария с участием четырех автомобилей произошла в центре Москвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.
«На улице 1-я Тверская-Ямская в районе дома №29 произошло столкновение 4 транспортных средств», - указали в ведомстве.
По предварительным данным, авто получили механические повреждения, при этом обошлось без пострадавших.
Ранее на Каширском шоссе в Москве столкнулись восемь автомобилей. В результате пострадали два человека, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru