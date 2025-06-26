Захарова объяснила перелет спецборта «Россия» в Нью-Йорк
Спецборт «Россия», прилетевший из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, совершил стандартный вывозной рейс. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» вылетел из петербургского аэропорта Пулково и позднее совершил посадку в авиагавани Нью-Йорка. Летный отряд обеспечивает перевозки первых лиц страны, в том числе президента и правительства, пишет 360.ru.
Как отметила Захарова, это «обычный вывозной рейс».
«Их несколько в году», — указала дипломат.
По словам представителя МИД, перелет необходим для транспортировки в Вашингтон и Нью-Йорк новых сотрудников и возвращения в Россию тех, кто находится в командировках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской областью уничтожили шесть украинских БПЛА
- ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
- В Назрани произошел взрыв у частного образовательного учреждения
- Силовики пришли с обысками в администрацию Сургута
- Захарова объяснила перелет спецборта «Россия» в Нью-Йорк
- В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля
- СМИ: Япония и США ведут переговоры о долгосрочных поставках СПГ
- На референдуме в Венгрии 95% граждан выступили против приема Украины в ЕС
- Богомаз: Ущерб брянскому сельскому хозяйству от ВСУ составил до 2 млрд рублей
- СМИ: Саудовский «Аль‑Хиляль» может подписать контракт с Месси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru