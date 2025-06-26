Захарова объяснила перелет спецборта «Россия» в Нью-Йорк

Спецборт «Россия», прилетевший из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, совершил стандартный вывозной рейс. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» вылетел из петербургского аэропорта Пулково и позднее совершил посадку в авиагавани Нью-Йорка. Летный отряд обеспечивает перевозки первых лиц страны, в том числе президента и правительства, пишет 360.ru.

Как отметила Захарова, это «обычный вывозной рейс».

«Их несколько в году», — указала дипломат.

По словам представителя МИД, перелет необходим для транспортировки в Вашингтон и Нью-Йорк новых сотрудников и возвращения в Россию тех, кто находится в командировках.

