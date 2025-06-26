Силовики пришли с обысками в администрацию Сургута
Обыски проходят в администрации Сургута, подтвердили в пресс-службе мэрии.
Ранее СМИ сообщили, что в городскую администрацию пришли силовики. Источники заявляли о задержании главы департамента имущественных отношений Алексея Дворникова и бывшего вице-мэра Виталия Шарова.
Как рассказали власти, правоохранители действуют в соответствии с законодательством.
«Администрация Сургута работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий», - подчеркнули в пресс-службе.
Накануне стало известно, что обыски прошли в управлении архитектуры и градостроительства, а также в управлении имущественных и земельных отношений администрации Махачкалы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru