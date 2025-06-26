Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем
26 июня 202513:09
Иран, по итогам 12-дневного конфликта, одержал победу над Израилем. Об этом в своих соцсетях заявил Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.
«Я поздравляю Иран с победой над израильским режимом», - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война между Израилем и Ираном закончилась, страны не собираются снова нападать друг на друга.
При этом американский лидер указал, что Соединённые Штаты готовы повторить атаку на Иран, если Тегеран не откроет доступ к своим обогащённым материалам, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru