Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем

Иран, по итогам 12-дневного конфликта, одержал победу над Израилем. Об этом в своих соцсетях заявил Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

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«Я поздравляю Иран с победой над израильским режимом», - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война между Израилем и Ираном закончилась, страны не собираются снова нападать друг на друга.

При этом американский лидер указал, что Соединённые Штаты готовы повторить атаку на Иран, если Тегеран не откроет доступ к своим обогащённым материалам, сообщает RT.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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