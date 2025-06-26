Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем

«Я поздравляю Иран с победой над израильским режимом», - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война между Израилем и Ираном закончилась, страны не собираются снова нападать друг на друга.

При этом американский лидер указал, что Соединённые Штаты готовы повторить атаку на Иран, если Тегеран не откроет доступ к своим обогащённым материалам, сообщает RT.

