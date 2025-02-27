«Блогер и актер»: Россияне назвали нежеланные профессии для своих детей

Россияне не хотят, чтобы их дети в будущем становились блогерами, автомеханиками, воспитателем и актерами, следует из исследования Группы Ренессанс Страхование и hh.ru.

Так, против ребенка-блогера выступили 28% россиян, 17% не готовы видеть сына автомехаником, а 16% не хотят, чтобы дочери становились нянями. На четвертом месте в антирейтинге – актер (15%), агент по недвижимости набрал 13% голосов.