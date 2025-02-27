«Блогер и актер»: Россияне назвали нежеланные профессии для своих детей

Россияне не хотят, чтобы их дети в будущем становились блогерами, автомеханиками, воспитателем и актерами, следует из исследования Группы Ренессанс Страхование и hh.ru.

Так, против ребенка-блогера выступили 28% россиян, 17% не готовы видеть сына автомехаником, а 16% не хотят, чтобы дочери становились нянями. На четвертом месте в антирейтинге – актер (15%), агент по недвижимости набрал 13% голосов.

Врачи вошли в список самых высокооплачиваемых профессий в России

Чаще всего родители хотят, чтобы их дети работали сфере ИТ (31%), медицинских (21%) или инженерных (15%) услуг.

При этом чаще всего в детстве россияне хотели стать врачами (15%) и учителями (14%), говорится в исследовании сервиса Работа.ру.

Далее идет профессия актера или актрисы - 10%. Затем следуют профессии, требующие смелости и решительности — космонавты (8%), пилоты и летчики/стюардессы и полицейские (по 7% каждый). Не меньшей популярностью пользуются ученые (7%) и художники (7%). Менее всего юные россияне хотели стать моделями – 3%. Только каждому десятому удалось воплотить мечту в реальность, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
ТЕГИ:РаботаПрофессииОпрос

Горячие новости

Все новости

партнеры