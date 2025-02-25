Врачи вошли в список самых высокооплачиваемых профессий в России
Медицинские специалисты оказались в списке наиболее высокооплачиваемых профессий в этом году, рассказал HR-эксперт и руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян в разговоре с NEWS.ru.
Он отметил, что в топ также попали эксперты по кибербезопасности, искусственному интеллекту и разработке программного обеспечения. Специалисты в области машинного обучения и ИИ остаются одними из самых высокооплачиваемых, поскольку развитие технологий требует все больше экспертов. По словам Мурадяна, медицинские специалисты в областях биотехнологий и генетики особенно востребованы.
По мнению эксперта, некоторые профессии, наоборот, теряют свою прибыльность. Среди них Мурадян выделил административные должности, а также специалистов в розничной торговле и производственном секторе.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с НСН заявила, что молодежи необходимо доносить, что востребованным рабочим быть прибыльно и намного более престижно, чем блогером, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врачи вошли в список самых высокооплачиваемых профессий в России
- Володин поручил подготовить законопроект о защите детей от нападения собак
- Рособрнадзор: В систему ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников
- СМИ: В России подорожают Snickers, Twix, Alpen Gold, Picnic и Oreo
- Эмир Кустурица подтвердил участие Юры Борисова в своем новом фильме
- В России научили ИИ выявлять рак мозга на ранней стадии по МРТ
- Песков заявил, что для восстановления доверия к США предстоит пройти серьезный путь
- Футбол сохранил звание самого популярного вида спорта в России
- Повторные выбросы мазута зафиксированы на 11 пляжах Кубани
- В Минприроды назвали общие запасы редких металлов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru