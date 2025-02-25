Врачи вошли в список самых высокооплачиваемых профессий в России

Медицинские специалисты оказались в списке наиболее высокооплачиваемых профессий в этом году, рассказал HR-эксперт и руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что в топ также попали эксперты по кибербезопасности, искусственному интеллекту и разработке программного обеспечения. Специалисты в области машинного обучения и ИИ остаются одними из самых высокооплачиваемых, поскольку развитие технологий требует все больше экспертов. По словам Мурадяна, медицинские специалисты в областях биотехнологий и генетики особенно востребованы.

По мнению эксперта, некоторые профессии, наоборот, теряют свою прибыльность. Среди них Мурадян выделил административные должности, а также специалистов в розничной торговле и производственном секторе.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с НСН заявила, что молодежи необходимо доносить, что востребованным рабочим быть прибыльно и намного более престижно, чем блогером, передает «Радиоточка НСН».

