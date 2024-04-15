Блогер Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ

Хованский сообщил, что не намерен возвращаться в Россию. Блогер признался, что у него есть гражданство Мексики.

«Но нет мексиканского загранпаспорта, а в Сербии можно жить только по загранпаспорту», - рассказал он.

Ранее во время концерта в Сербии Хованский подрался с рэпером Алишером Моргенштерном (признан иностранным агентом в РФ), передает «Радиоточка НСН».

