Блогер Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ
15 апреля 202421:11
Переехавший в Сербию блогер Юрий Хованский хочет отказаться от российского гражданства. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Вписка».
Хованский сообщил, что не намерен возвращаться в Россию. Блогер признался, что у него есть гражданство Мексики.
«Но нет мексиканского загранпаспорта, а в Сербии можно жить только по загранпаспорту», - рассказал он.
Ранее во время концерта в Сербии Хованский подрался с рэпером Алишером Моргенштерном (признан иностранным агентом в РФ), передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru