Блогер Хилми Форкс получил 3 года колонии по делу о распространении порнографии

Блогер-трансгендер Хилми Форкс (Олейник) был признан виновным по статье об изготовлении и распространении порнографии в сети Интернет, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

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По данным следствия, основанием для возбуждения дела видеоролик, который блогер снял на мобильный телефон и опубликовал в своих соцсетях, к которым имел доступ неограниченный круг лиц.

По решению суда, 29-летний Хилми Форкс получил три года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Блогер был взят под стражу в зале суда.

Ранее организовавшая «голую вечеринку» в Москве блогер Анастасия Ивлеева записала новое видео с извинениями после скандального мероприятия и попросила «дать ей второй шанс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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