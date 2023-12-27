Блогер Хилми Форкс получил 3 года колонии по делу о распространении порнографии

По данным следствия, основанием для возбуждения дела видеоролик, который блогер снял на мобильный телефон и опубликовал в своих соцсетях, к которым имел доступ неограниченный круг лиц.

По решению суда, 29-летний Хилми Форкс получил три года лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Блогер был взят под стражу в зале суда.

Ранее организовавшая «голую вечеринку» в Москве блогер Анастасия Ивлеева записала новое видео с извинениями после скандального мероприятия и попросила «дать ей второй шанс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».