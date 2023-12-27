С блогера Чекалиной сняли все ограничения

«Все ограничения сняты», — рассказал защитник.

Ранее против Чекалиной и ее мужа Артема возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании более 130 млн. Супругам запретили определенные действия, ограничив использование интернета и телефона, а также разрешив общение только с близкими родственниками.

В ноябре Чекалина погасила задолженность перед государством, со счета блогера сняли арест, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

