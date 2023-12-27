С блогера Чекалиной сняли все ограничения

Все ограничения, в том числе связанные с перемещением и использованием интернета, сняли с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

Блогера Валерию Чекалину оштрафовали на 124 млн рублей за неуплату налогов

«Все ограничения сняты», — рассказал защитник.

Ранее против Чекалиной и ее мужа Артема возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании более 130 млн. Супругам запретили определенные действия, ограничив использование интернета и телефона, а также разрешив общение только с близкими родственниками.

В ноябре Чекалина погасила задолженность перед государством, со счета блогера сняли арест, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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