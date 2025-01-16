Блогер Елена Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям
Блогер Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, сообщило РИА Новости со ссылкой на заседание в Савеловском суде.
«Полностью признаю вину», - сказала Блиновская обвинителю в ответ на вопрос, признает ли она вину в легализации средств и неуплате налогов.
В конце августа Блиновская призналась в неуплате налогов, однако отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Сегодня в суде начался допрос блогера.
На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей она заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому признает вину.
Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что прекращение исполнительного производства по делу «королевы марафонов» Блиновской не означает снятие долга по налогам в 1,1 млрд рублей. Он отмечал, что Блиновская своими действиями доверила свою жизнь третьим лицам, а долги государству гасятся от реализации имущества, а не списываются, передает «Радиоточка НСН».
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