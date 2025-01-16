Блогер Елена Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блогер Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, сообщило РИА Новости со ссылкой на заседание в Савеловском суде.

«Полностью признаю вину», - сказала Блиновская обвинителю в ответ на вопрос, признает ли она вину в легализации средств и неуплате налогов.

В конце августа Блиновская призналась в неуплате налогов, однако отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Сегодня в суде начался допрос блогера.