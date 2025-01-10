Адвокат о прекращении производства по делу Блиновской: «Здесь нет ничего радостного»

«Здесь, к сожалению, нет ничего радостного. Реализация имущества будет идти по решению конкурсного управляющего», - пояснил он.

Также он напомнил, что обязанность платить налоги в бюджет России не имеет срока давности.

Суд в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом и запустил процедуру реализации имущества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».