Адвокат о прекращении производства по делу Блиновской: «Здесь нет ничего радостного»

Прекращение исполнительного производства по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской не означает снятие долга по налогам в 1,1 млрд рублей, заявил адвокат Андрей Алешкин. Его слова приводит «ФедералПресс».

Алекшин отметил, что Блиновская своими действиями доверила свою жизнь третьим лицам, а долги государству гасятся от реализации имущества, а не списываются.

Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве

«Здесь, к сожалению, нет ничего радостного. Реализация имущества будет идти по решению конкурсного управляющего», - пояснил он.

Также он напомнил, что обязанность платить налоги в бюджет России не имеет срока давности.

Суд в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом и запустил процедуру реализации имущества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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