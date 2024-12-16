Блиновская обжаловала решение суда о собственном банкротстве
16 декабря 202409:29
Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о своем банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны», — отмечается в сообщении.
До этого блогер подала заявление о банкротстве, но передумала в процессе. Однако в ноябре суд признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества «королевы марафонов», напоминает 360.ru.
Ранее муж блогера, предприниматель Алексей Блиновский, подал апелляционную жалобу на решение о банкротстве жены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru