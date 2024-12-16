Блиновская обжаловала решение суда о собственном банкротстве

Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о своем банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской Елены Олеговны», — отмечается в сообщении.

До этого блогер подала заявление о банкротстве, но передумала в процессе. Однако в ноябре суд признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества «королевы марафонов», напоминает 360.ru.

Ранее муж блогера, предприниматель Алексей Блиновский, подал апелляционную жалобу на решение о банкротстве жены.

