Блогер Диденко заявила, что жертвам вечеринки с сухим льдом «просто не повезло»

Блогер Екатерина Диденко, у которой умер муж на вечеринке с сухим льдом в сауне, считает, что жертвам этой трагедии «просто не повезло».

«Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств», - написала женщина в своём Instagram.

Блогер Диденко прокомментировала смерти на своей вечеринке в бассейне

Диденко считает, что опасную концентрацию углекислого газа не может правильно рассчитать даже технический специалист. По её словам, им это сделали по фотографиям закрытого бассейна, его объёму.

Трагедия произошла в феврале на дне рождения Екатерины Диденко в одном из банных комплексов Москвы. Сухой лёд высыпали в небольшой бассейн. Двое человек скончались на месте, а муж Диденко умер уже в больнице.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН объяснил повышенную активность блогера Екатерины Диденко после трагедии в сауне. По словам специалиста, это одна из трёх форм реакции на острый стресс.


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