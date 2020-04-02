Блогер Диденко заявила, что жертвам вечеринки с сухим льдом «просто не повезло»

Диденко считает, что опасную концентрацию углекислого газа не может правильно рассчитать даже технический специалист. По её словам, им это сделали по фотографиям закрытого бассейна, его объёму.

Трагедия произошла в феврале на дне рождения Екатерины Диденко в одном из банных комплексов Москвы. Сухой лёд высыпали в небольшой бассейн. Двое человек скончались на месте, а муж Диденко умер уже в больнице.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН объяснил повышенную активность блогера Екатерины Диденко после трагедии в сауне. По словам специалиста, это одна из трёх форм реакции на острый стресс.



