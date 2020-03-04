Психолог объяснил активность блогерши Диденко, потерявшей мужа

День рождения специализирующегося на аптечной тематике блогера Екатерины Диденко закончился трагедией. Компания устроила вечеринку в бане с сухим льдом, после чего из-за выделившегося углекислого газа погибли три человека, включая мужа именинницы. История широко обсуждалась в социальных сетях, причем многие пользователи осудили поведение женщины: после трагедии блогерша активно публиковала строис в «Инстаграме», накладывая бьюти-фильтры, и также приняла участие в ток-шоу на «Первом канале».

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН объяснил, что повышенная активность – одна из трёх форм реакции на острый стресс.

«Горе - форма острого стресса. Начинается разного рода реакция: бывает фантастическая активность, а бывает полный ступор, безразличие, анемичное лицо. Третий вариант – рыдания и прочие "атрибуты" горя, которые культурой закреплены: человек должен страдать, мы должны видеть его страдания. Но достаточно большое количество людей реагирует активностью – ещё большей, чем прежде, чтобы не было ни минуты паузы. Иначе расслабишься, и горе по-настоящему придёт», - отметил психолог.

Сама Диденко объяснила свою активность примерно также: женщина говорит, что ей так проще справиться с горем. Она попросила «прекратить писать ей гадости» и выразила соболезнования родным и близким погибших.

