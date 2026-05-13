Юрист сообщил, кто получит многомиллионное наследство Владимира Молчанова
Советский и российский телеведущий Владимир Молчанов, скончавшийся на 76-м году жизни, оставил после себя недвижимое имущество, которое, по мнению юристов, перейдёт к его прямому наследнику. Об этом сообщает aif.ru.
Журналисту принадлежала двухкомнатная квартира в легендарном «композиторском» доме на улице Чаянова в Москве и рыночная стоимость этого жилья оценивается в 45–50 миллионов рублей. Также в собственности Молчанова находился дом в подмосковной Старой Рузе, цена которого варьируется от 9 до 16 миллионов рублей.
Единственная дочь телеведущего Анна, родившаяся в браке с Консуэло Сегурой, ушла из жизни за полтора месяца до отца. У Анны остался сын Дмитрий, который, по словам юристов, является прямым наследником первой очереди и может претендовать на всё имущество деда.
Супруга Молчанова, журналистка кубинского происхождения Консуэло Сегура, скончалась в декабре 2022 года. Телеведущий тяжело пережил эту утрату, после чего у него начались серьёзные проблемы со здоровьем. Незадолго до смерти он успел попрощаться с дочерью в реанимации.
Юрист Иван Соловьев пояснил, что при отсутствии завещания наследство распределяется по закону в пользу наследников первой очереди. В данной ситуации таким наследником является внук Дмитрий, продолживший семейную династию на телевидении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
