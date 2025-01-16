Блиновская заявила, что не пыталась скрыться в день своего задержания в 2023 году

Блогер Елена Блиновская на заседании Савеловского суда Москвы заявила, что не пыталась скрыться от следствия в день своего задержания в апреле 2023 года.

Она отметила, что хотела выехать из России для выступления, которое было заранее подготовлено. Кроме того, Блиновская указала, что планировала отметить майские праздники со своими детьми.

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«В тот момент уголовного дела в отношении меня еще не было возбуждено», - сказала она.

Согласно версии обвинения, Блиновскую задержали в тот момент, когда она пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Помимо этого, у нее имелись авиабилеты для вылета в другое государство.

Ранее Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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