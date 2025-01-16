Блиновская заявила, что не пыталась скрыться в день своего задержания в 2023 году
Блогер Елена Блиновская на заседании Савеловского суда Москвы заявила, что не пыталась скрыться от следствия в день своего задержания в апреле 2023 года.
Она отметила, что хотела выехать из России для выступления, которое было заранее подготовлено. Кроме того, Блиновская указала, что планировала отметить майские праздники со своими детьми.
«В тот момент уголовного дела в отношении меня еще не было возбуждено», - сказала она.
Согласно версии обвинения, Блиновскую задержали в тот момент, когда она пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Помимо этого, у нее имелись авиабилеты для вылета в другое государство.
Ранее Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает «Радиоточка НСН».
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