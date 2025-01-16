Блиновская заявила, что не пыталась скрыться в день своего задержания в 2023 году

Блогер Елена Блиновская на заседании Савеловского суда Москвы заявила, что не пыталась скрыться от следствия в день своего задержания в апреле 2023 года.

Она отметила, что хотела выехать из России для выступления, которое было заранее подготовлено. Кроме того, Блиновская указала, что планировала отметить майские праздники со своими детьми.