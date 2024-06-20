Блиновская получила взыскание в две тысячи рублей за долги

У нее две непогашенные задолженности. Исполнительное производство по первой на 1000 рублей было заведено 7 октября 2022 года. 27 сентября 2023 года судебный пристав завел аналогичное исполнительное производство на 1000 рублей.

Ранее в ФНС заявили, что Блиновская использовала 18 организаций и три ИП для уклонения от налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

