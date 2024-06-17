Юрист Блиновской заявил, что четверть её клиентов не являются резидентами РФ
Продажу марафонов блогера Елены Блиновской следует характеризовать как консультационные услуги по психологии. Как пишет NEWS.ru, об этом заявил налоговый юрист Иван Морозов, представлявший её интересы в суде.
Он отметил, что в данном случае для определения места реализации таких услуг «необходимо определить место жительства физлица, купившего данные услуги».
«Из более чем 150 тысяч контрагентов примерно 25% — это иностранные лица, то есть это не резиденты РФ. Соответственно, на эти суммы НДС начисляться не должен», - указал юрист.
Морозов добавил, что в результате сумма недоимки была рассчитана неверно.
Ранее глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что после погашения задолженности Блиновская ещё может получить наказание в виде лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru