Юрист Блиновской заявил, что четверть её клиентов не являются резидентами РФ

Он отметил, что в данном случае для определения места реализации таких услуг «необходимо определить место жительства физлица, купившего данные услуги».

«Из более чем 150 тысяч контрагентов примерно 25% — это иностранные лица, то есть это не резиденты РФ. Соответственно, на эти суммы НДС начисляться не должен», - указал юрист.

Морозов добавил, что в результате сумма недоимки была рассчитана неверно.

Ранее глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что после погашения задолженности Блиновская ещё может получить наказание в виде лишения свободы.

