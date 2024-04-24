Адвокат: Блиновская продает все имущество

Все имущество, принадлежащее семье блогера Елене Блиновской, выставлено на продажу. Таким образом Елена и Алексей Блиновские хотят погасить налоговую задолженность перед государством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Елену Сальникову.

По словам юриста, информация о том, что все имущество семьи продается – абсолютная правда. Супруги делают все, чтобы скорее погасить недоимку.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил Блиновскую под арестом еще на три месяца, до 26 июля. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».



