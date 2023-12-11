Благотворительная акция «Добрая елка» продлится в Москве до 29 февраля

Жители Москвы смогут помочь исполнить желание детей-инвалидов и сирот в рамках акции «Добрая елка». Пожелания о подарках размещены на сайте акции, а также в новогодних шарах на «добрых елках», которые стоят в самых популярных местах столицы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка» получила более 5 тысяч работ

По его словам, мечты у детей простые, но все – самые заветные. К примеру, в прошлом году один из детей получил развивающий конструктор, другой - экскурсию в «Союзмультфильм».

Чтобы исполнить желание, потребуется заполнить онлайн-заявку, а затем подтвердить ее сотруднику кол-центра и назначить дату вручения подарка. Акция «Добрая елка» продлится в столице до 29 февраля 2024 года.

В марте мэр сообщил, что более тысячи новогодних желаний исполнили москвичи в рамках акции «Добрая елка».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваБлаготворительностьДети-инвалиды

Горячие новости

Все новости

партнеры