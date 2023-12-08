Всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка» получила более 5 тысяч работ
Всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка» получила свыше пяти тысяч работ из всех регионов, включая ЛНР и ДНР. Такие данные обнародовала инициатор проекта, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Акция была впервые объявлена в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Участникам необходимо было с 1 ноября по 1 декабря собственноручно создать новогодние украшения из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов. Тем самым было продемонстрировано, как вторичное использование может сократить вред окружающей среде.
Поделки участников украсят самую экологичную елку страны. Ее торжественно откроют в следующую среду, 13 декабря в Московском зоопарке. В этот день любой автор игрушки получит право бесплатного входа в зоопарк. Глава Росприроднадзора выразила надежду, что такая акция станет доброй ежегодной традицией.
«Это самый правильный способ использования тех вещей, которые у вас остались дома – дать ребенку выразить себя и еще показать родителям, что это востребовано. Экология – дело каждого – это не просто лозунг, это смысл жизни», - отметила Радионова.
Участники применяли самые разные материалы для создания новогодних экоигрушек – от компакт-дисков и пластиковых бутылок до остатков пряжи. Среди присланных изделий встречаются, например, необычные фонарики и георгиевский крест из старых газет, грецких орехов, ткани, монет и веревки. Перегоревшие лампочки преобразились в снеговиков, пингвинов и колокольчики.
Акцию поддержал Департамент культуры Москвы. Светлана Радионова выразила особую благодарность столичному зоопарку и лично его гендиректору Светлане Акуловой.
«Спасибо за уникальную возможность для ребят увидеть свои новогодние игрушки на главной экоёлке страны и почувствовать приближение новогодних чудес. Верьте в волшебство и пусть все ваши желания исполнятся!» – пожелала глава Росприроднадзора.
Она также выразила благодарность Правительству Москвы, Департаменту культуры столицы и всем, кто помог осуществить акцию «Новогодняя экоигрушка».
Премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого», в рамках которой прошла акция, поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.
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