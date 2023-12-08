Всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка» получила более 5 тысяч работ

Всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка» получила свыше пяти тысяч работ из всех регионов, включая ЛНР и ДНР. Такие данные обнародовала инициатор проекта, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Акция была впервые объявлена в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Участникам необходимо было с 1 ноября по 1 декабря собственноручно создать новогодние украшения из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов. Тем самым было продемонстрировано, как вторичное использование может сократить вред окружающей среде.

Поделки участников украсят самую экологичную елку страны. Ее торжественно откроют в следующую среду, 13 декабря в Московском зоопарке. В этот день любой автор игрушки получит право бесплатного входа в зоопарк. Глава Росприроднадзора выразила надежду, что такая акция станет доброй ежегодной традицией.

«Это самый правильный способ использования тех вещей, которые у вас остались дома – дать ребенку выразить себя и еще показать родителям, что это востребовано. Экология – дело каждого – это не просто лозунг, это смысл жизни», - отметила Радионова.